ГСЧС: угрозы распространения огня с горящей нефтебазы нет
Ситуация на горящей нефтебазе под Киевом полностью контролируемая, угрозы распространения огня нет.
Об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин. "В настоящее время ситуация полностью контролируется, угрозы распространения (огня - УНИАН) нет", - сказал он.
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"После того мощного взрыва, который вчера произошел в 8 часов, была вероятность переброски пламени на другую базу (нефтебазу КЛО - УНИАН), а там находился газовый генератор, который вчера целый день и всю ночь мы охлаждали. Сейчас такой угрозы (перекидывания огня - УНИАН) нет", - сообщил Николай Чечеткин.
"Для осуществления контроля ситуации развернуто три боевых участка, которые осуществляют мониторинг и наблюдение со стороны нефтебазы КЛО, воинской части и со стороны аэродрома этой воинской части", - сказал глава ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.