ГСЧС: угрозы распространения огня с горящей нефтебазы нет

Об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин. "В настоящее время ситуация полностью контролируется, угрозы распространения (огня - УНИАН) нет", - сказал он.

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"После того мощного взрыва, который вчера произошел в 8 часов, была вероятность переброски пламени на другую базу (нефтебазу КЛО - УНИАН), а там находился газовый генератор, который вчера целый день и всю ночь мы охлаждали. Сейчас такой угрозы (перекидывания огня - УНИАН) нет", - сообщил Николай Чечеткин.

"Для осуществления контроля ситуации развернуто три боевых участка, которые осуществляют мониторинг и наблюдение со стороны нефтебазы КЛО, воинской части и со стороны аэродрома этой воинской части", - сказал глава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.