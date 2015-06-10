Спасатели с помощью пены затушили один резервуар, еще пять горят – ГСЧС
13:48, 10 июня 2015Общество
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На горящей нефтебазе под Васильковом в результате пенной атаки спасатели потушили один резервуар, продолжается тушение еще 5 цистерн.
Продолжается работа над тушением оставшихся 5 резервуаров / facebook.com
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Ольга Козак.
«В результате пенной атаки спасатели потушили один из резервуаров», - заявила она и добавила, что сейчас продолжается работа над тушением оставшихся 5 резервуаров.
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Как сообщал УНИАН, спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара нефтебазы под Киевом. Привлечено 6 единиц техники и 4 ствола генераторов пены ГПС-600.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что угрозы распространения пожара в сторону военной части, другой расположенной рядом нефтебазы и военного аэродрома нет.
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