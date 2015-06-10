Спасатели с помощью пены затушили один резервуар, еще пять горят – ГСЧС

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Ольга Козак.

«В результате пенной атаки спасатели потушили один из резервуаров», - заявила она и добавила, что сейчас продолжается работа над тушением оставшихся 5 резервуаров.

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Как сообщал УНИАН, спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара нефтебазы под Киевом. Привлечено 6 единиц техники и 4 ствола генераторов пены ГПС-600.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что угрозы распространения пожара в сторону военной части, другой расположенной рядом нефтебазы и военного аэродрома нет.