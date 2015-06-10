Спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара на нефтебазе под Киевом (фото)

Спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара на нефтебазе под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 12.00 спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ГСЧС, для этого задействовано шесть единиц техники и четыре ствола генераторов пены ГПС-600.

По состоянию на 12 час. 10 июня спасатели начали пенную атаку для ликвидации пожара. Для этого задействовано 6 единиц техники, 2 пожарные автолестницы и 4 ствола генераторов пены ГПС-600. Posted by Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям on 10 июня 2015 г.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.