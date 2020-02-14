UA:Первый ответил Зеленскому по возможному судебному иску против журналистов "Схем"

На телеканале отметили, что «никогда не имели оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов».

Национальный телеканал UA:Первый отреагировал на заявление Офиса президента судиться против журналистов «Схем» из-за «распространения дезинформации».

Соответствующее заявление появилось на сайте Суспільне мовлення.

На телеканале, в частности, поблагодарили ОП за рекомендации пересмотреть работу журналистов и подчеркнули, что государство не может вмешиваться в деятельность медиа.

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«Программа «Схемы: коррупция в деталях» производится коллективом журналистов «Радио Свобода» и транслируется в эфире общественного телеканала UA:Первый на договорных условиях. Поэтому подготовленный нашими коллегами с «Радио Свобода» материал является результатом их независимой, профессиональной и творческой деятельности и их видением изложения соответствующей информации», – говорится в заявлении.

Также на телеканале отметили, что «никогда не имели оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов».

«Учитывая сказанное выше Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента подать в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе», – добавили в НОТУ.

Также Общественный вещатель посоветовал Офису президента обратиться в соответствующую Комиссию и независимый медийный совет с просьбой рассмотреть информацию, опубликованную «Схемами».

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

13 февраля было обнародовано расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на "информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов", в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.