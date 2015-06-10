Спасатели ожидают еще череду взрывов на горящей нефтебазе под Киевом - "Азов"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полка «Азов», который находится на месте происшествия, в Facebook.

"За ночь произошло несколько взрывов. Есть жертвы. Как отмечают пожарные, на данный момент они предотвращают возгорание пламени на соседних резервуарах и охлаждают их. Они ждут догорания поврежденного резервуара, поскольку потушить его невозможно. По предварительным прогнозам, нефтебаза будет гореть еще 1-2 суток", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время тушения пострадали пожарные.

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"По прогнозам, это не последние взрывы, поэтому спасатели готовятся к ним", - сообщили в «Азове».

И добавили: "Наибольшая угроза, которая сейчас существует, - это дождь. Он приведет к катастрофическому загрязнению местности".

Тем временем, эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом уже локализован. На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.