Границу с Приднестровьем укрепят в ближайшее время – Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции заявил председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

«Думаю, что в ближайшее время Украина установит законные правила по всей линии соприкосновения с ПМР. Этот беспредел должен закончиться... С этой контрабандой идет оружие, наркотики, происходит дестабилизация. Это просто вопрос внутренней безопасности и наших экономических интересов», - заявил Саакашвили.

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Как отметил Саакашвили, второе, что будет сделано, - искоренение коррупции во всех органах, включая милицию, таможню, пограничную службу, СБУ.

«Без последнего первое мероприятие (укрепление границы) ничего не решит. Можно все обнести колючей проволокой, но если милиционер - коррупционер, он сетку поднимет, пропустит и потом на место поставит, просто тарифы вырастут», - сказал председатель Одесской ОГА.

«Поэтому первое - физическое укрепление, второе – контроль над коррупцией», - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подтвердил назначение начальником Главного управления МВД в Одесской области Георгия Лорткипанидзе.