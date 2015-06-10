Украинское правительство ведет правильную политику - МВФ

Об этом сообщает Голос Америки.

Липтон отметил, что это правительство - единственное, которое за всю историю проводит реформы. Он также одобрительно отозвался о создании антикоррупционного бюро и добавил, что дерегуляция экономики и эффективное управление является наилучшей стратегией для преодоления коррупции в Украине.

«Осенью 2014 года Украина столкнулась с полноценным экономическим кризисом, который ухудшился из-за войны. Все предыдущие годы страна не имела правительства, который бы действительно смогло взяться за реформы и воплотить их в жизнь. Теперь в Украине есть правительство, полностью отданное проведению реформ, но проблемы, с которыми они столкнулись, огромные. Я думаю, что они ведут правильную политику, выбрали правильный подход и действуют решительно», - отметил представитель МВФ.

Читайте такжеЯресько: второй пересмотр программы с МВФ состоится осеньюТакже заместитель главы МВФ выделил три составляющих элемента экономического развития.

«Когда мы говорим об экономических усилиях, то они имеют три составляющие: стабилизация национальной валюты, возобновление экономического роста, переговоры по внешнему долгу», - сообщил Липтон.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк отбыл с рабочим визитом в США, где запланированы его переговоры с директором – распорядителем ключевого кредитора страны Международного валютного фонда Кристин Лагард.