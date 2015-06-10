В районе горящей нефтебазы под Киевом невозможно дышать без защитной маски - журналист

Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

"Ситуация за несколько часов – стабильно. Огонь продолжает гореть. Мы на безопасном расстоянии. Также здесь, на безопасном расстоянии, дежурят ГСЧС. Мы насчитали около 20 специальных и пожарных машин техники. Небо затянуто. Дышать здесь очень сложно. Журналисты просят у медиков маски, и в них работаем", - сообщил он.

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Эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом уже локализован. На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.