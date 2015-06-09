На нефтебазе под Киевом горят уже 16 резервуаров

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время ликвидирован пожар одного резервуара емкостью 900 куб. м и продолжается тушение 16 резервуаров, из них: 8 – емкостью 900 куб. м. и 8 – емкостью 50 куб.м.

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«Основные усилия сосредоточены на тушении резервуаров путем проведения пенных атак, а также защиты и охлаждения расположенных с ними рядом емкостей с топливом», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате распространения огня произошло детонирования наземных резервуаров. Объемы разрушений и число пострадавших уточняются, отметили в ГСЧС.

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Привлеченные к ликвидации пожара силы в круглосуточном режиме продолжают его тушить.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 8 утра на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел мощный взрыв.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, госпитализированы 6 пожарных, еще с двумя нет связи.