На востоке Украины резко ускорились процессы децентрализации

За месяц Харьковская область из отстающих в разнообразных рейтингах по объединению громад перебралась в тройку лидеров.

На данный момент регион стал одним из трех в Украине, которые подали на рассмотрение Кабинета министров финальный вариант Перспективного плана объединения громад области.

До сих пор лидерство в процессах децентрализации в стране стабильно занимали центральные и западные области. По данным Минрегиона на 10 января 2020 года, тройка регионов по формированию состоятельных громад состояла из Днепра, Житомира и Чернигова. Харьков оказался на 15-м месте.

«Причиной этого, очевидно, стало практиковавшееся ранее в области искусственное сдерживание образования громад. Ведь на финансово независимые от исполнительной власти громады труднее давить и диктовать им, какие они должны дать проценты на выборах», - прокомментировал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, нынешнее руководство областной администрации решило занять другую позицию.

«Начали общаться с различными инициативными группами, органами местного самоуправления и экспертами, ища те варианты объединения, которые бы в первую очередь поддерживались людьми и давали бы финансовую состоятельность этим громадам», - подчеркнул Кучер.

Именно такая работа, с точки зрения руководства Харьковской ОГА, позволила в сжатые сроки найти целый перечень компромиссных решений, которые и легли в основу финального варианта Перспективного плана.