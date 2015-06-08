Свыше тысячи автомобилей застряли в очереди на Керченской переправе

Как передает диспетчерская служба ООО «Морская дирекция», сегодня и завтра скорость северо-восточного ветра в проливе будет достигать 18 м/с, сообщают "Новости Крыма".

Стало известно, что на паромной переправе в порту «Кавказ» скопились несколько сот отдыхающих, которые едут в оккупированный Крым. Но переправиться на полуостров они не могут из-за перебоев в работе парома, вызванных погодными условиями.

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По состоянию на 08:00 в порту «Кавказ» в очереди на погрузку стояли 325 легковых, 120 грузовых автомобилей и один автобус, в терминале «Крым» порта «Керчь» - 5 легковых и 12 грузовых машин, на накопительной площадке «Славянск-на-Кубани» – 445 грузовиков, на накопительной площадке «Аэропорт» — 265 фур.

Ранее сообщалось, что на паромной переправе в порту «Кавказ» скопились несколько сот отдыхающих, которые едут в аннексированный Крым. Но переправиться на полуостров они не могут из-за перебоев в работе парома, вызванных погодными условиями.