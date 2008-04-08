Девушку осудили за убийство насильника

Жительницу Нижнего Тагила, которая убила насильника, приговорили к шести месяцам лишения свободы. Как сообщается на сайте прокуратуры, девушку признали виновной в превышении пределов необходимой обороны. Отбывать наказание осужденная будет в колонии-поселении.

По данным следствия, 1 июля 2007 года знакомый пригласил 25-летнюю девушку в гости. Молодые люди вместе выпили, после чего мужчина начал приставать к гостье. Получив отказ, он несколько раз ударил женщину, после чего попытался ее задушить. Сопротивляясь, девушка схватила кухонный нож и ударила им хозяина квартиры. Лезвие попало в сердце, в результате чего мужчина скончался на месте.

Отмечается, что погибший в прошлом был судим за убийство женщины.

Лента.ру