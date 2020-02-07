В Харькове китайских студентов не пускают на занятия из-за угрозы коронавируса

Отметим, за две недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая.

В Национальном харьковском аэрокосмическом университете им. Жуковского (ХАИ) приняли меры против коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили в вузе, пишет SQ.

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В частности:

факультету по подготовке иностранных граждан в короткий срок поручено реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР;

для обеспечения учебного процесса таким студентам будут переданы учебные материалы, а также организована дистанционная форма обучения. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования для этих студентов, отсрачиваются;

временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.

Отметим, за две недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР.

Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек - студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Выяснилось, что только один из заболевших ранее бывал в Ухане (эпицентр распространения 2019-nCoV). Более того, никто из пациентов не подходил по критериям выявления коронавируса. Врачи установили, что все граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В Министерстве здравоохранения Украины уже получили тест-систему для выявления нового коронавируса.