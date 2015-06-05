Около 200 украинских миротворцев отправились в Либерию

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, сегодня, 5 июня, во время очередной, 21-й ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии с Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого самолетом ООН на Африканский континент отправились украинские миротворцы в количестве около 200 человек.

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Согласно сообщению, они заменят своих коллег предыдущей ротации, которые, выполнив миротворческую миссию, вернутся на Родину в ближайшие дни.

По данным пресс-службы, перед тем, как отправиться в командировку будущие миротворцы прошли курс подготовки, во время которого тренировались выполнять разнообразные по сложности задания.

"Повышенное внимание уделялось профессиональной, психологической и физической подготовке военнослужащих, совершенствованию ими практических навыков во владении техникой и вооружением, изучению английского языка, а также слаженности подразделений и отряда в целом", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

По словам начальника армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валентина Пистрюги, особенностью этой ротации миротворцев является то, что отныне они будут выполнять миссию ООН в Либерии в течение 12 месяцев.