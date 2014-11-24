Украинские военные в Либерии принимают меры, чтобы не заболеть Эболой

На интенсивности полетов не сказываются ни тяжелые климатические условия, связанные с сезоном дождей, который длится в этой западноафриканской стране, ни вспышка лихорадки Эбола.

Со слов командира 56 отдельного вертолетного отряда военного летчика 1 класса полковника Петра Плиса, в сложных климатических условиях, с дневной температурой воздуха до +35, при почти стопроцентной влажности украинским военным не привыкать. В то же время вспышка лихорадки Эбола внесла определенные коррективы во всю жизнедеятельность отряда - как в быту, так и во время выполнения заданий.

- Ситуация, связанная с лихорадкой Эбола является контролируемой. С первых дней пребывания личного состава отряда в Либерии были приняты все превентивные меры по недопущению инфицирования вирусом Эбола военнослужащих национального контингента, - отметил полковник Петр Плис. - Несмотря на вероятные риски, в отряде созданы необходимые запасы материально-технических средств, антивирусных и дезинфекционных препаратов. Развернут специальный изолятор, разработана медицинская документация, уточнены транспорт и маршруты проведения медицинской эвакуации инфекционных больных в военный госпиталь высшего уровня. Мы до минимума свели количество контактов с местным населением, ограничили выезд личного состава за пределы части, - подчеркнул он.

Начальник медицинской части отряда майор медицинской службы Владимир Гиболенко добавил, что благодаря налаженному сотрудничеству с медицинским сектором Миссии ООН в Либерии, командование национального контингента обладает самой оперативной информацией о выявленных случаях заболевания местного населения опасным вирусом. Медики отряда прошли соответствующий курс обучения, который организован при штабе Миссии ООН в Либерии. Кроме того, Миссия ООН обеспечивает военных специальными средствами защиты: защитными масками, очками, медицинскими перчатками, специальными защитными костюмами 3Б класса и одноразовыми защитными костюмами 1 класса.

- Все задачи вне отряда украинские военнослужащие выполняют в специальных средствах защиты, по возвращению из базовых мест расположения медики отряда проводят дезинфекцию вертолетов и транспортных средств. Постоянно проводится контроль за состоянием здоровья военнослужащих, соблюдением ими правил личной гигиены, - подчеркнул майор медицинской службы Владимир Гиболенко.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие вносят вклад в борьбу с опасным вирусом. Экипажи отряда выполняют полетные задания в интересах Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программы. В самые отдаленные уголки Либерии украинские миротворцы доставляют необходимый груз и продовольствие. Кроме того, руководство национального контингента, учитывая опыт выполнения полетных заданий в африканском небе, особенности сезонных метеорологических процессов и осведомленность относительно реального состояния авиационных площадок для посадки, постоянно консультирует экипажи авиационных подразделений стран, которые для оказания помощи в решении проблем связанных с вирусом Эбола прибывают в Либерию.