Пока нет четкой даты эвакуации украинцев из Китая - Минздрав

В министерстве не исключают, что это может произойти в течение текущей недели.

Пока еще не установлено четкой даты эвакуации украинских граждан из Китая, где бушует новый тип коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции относительно оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Отвечая на вопрос, когда будет проводиться эвакуация украинских граждан из Китая, он отметил: «Четкая дата пока не установлена. Об этом сегодня было совещание в Мининфраструктуры, и результаты я пока не могу вам дать».

Скипальский высказал мнение, что позже будет обнародована четкая дата и подготовлены меры для возможной карантинизации.

«Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы принять эти меры и можем осуществить это», - сказал он.

Также на вопрос о продлении каникул студентам из Китая, Скипальский отметил, что этот срок должно определить Министерство образования и науки. «В самом Китае, в самой провинции Хубэй, у них тоже каникулярный период продлен, мне кажется, по 14 февраля ... Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную ситуацию, меняют и решения, некоторые могут приниматься на основании тех данных, которые мы получим через день, два, три, через неделю», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.