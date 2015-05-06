Польша вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев
Крупнейший западный сосед Украины Польша, в первом квартале текущего года выдала украинцам 99,6 тысяч национальных виз, что на 53 тысячи больше, чем за первые три месяца 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные польского Министерства иностранных дел, переданные УНИАН.
В то же время Польша выдала украинцам 87,5 тысяч шенгенских виз, что на треть (почти на 40 тысяч меньше, чем за первые три месяца прошлого года.
Польские консульства в Украине на треть уменьшили выдачу долгосрочных шенгенских виз сроком от 1 до 5 лет: за первые три месяца этого года украинцы получили около 40 тысяч таких виз по сравнению с почти 60 тысячами за первый квартал прошлого года.
При этом больше всего уменьшилось количество выданных украинцам двухлетних шенгенских виз - до 34,5 тысяч из 50,5 тысяч в прошлом году.
Польские шенгенские визы до трех лет получили 3,8 тысяч украинцев (в 1-м квартале прошлого года 5,1 тыс.), четырехлетние - около 800 (1,3 тыс.) и 5-летние - 1,7 (2,7 тыс).
70% выданных Польшей шенгенских виз украинцам для краткосрочных поездок в туристических или бизнес-целях, были многоразового въезда.
МИД Польши также отмечает, что в первом квартале более 10 тысяч украинцев получили бизнес-визы и почти 40 тысяч - для работы.
В целом выдаче национальных и шенгенских виз выросла по итогам первых трех месяцев на 8%, или на 13,3 тысяч, - до 187,1.
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Как сообщал УНИАН, Польша традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны, к которой она присоединилась в конце 2007 года.
В прошлом году Украинцы получили 830 тысяч польских шенгенских и национальных виз, что на 15% больше, чем в 2013 году.
Национальные визы, как правило, выдаются на срок от 6 месяцев до года для тех, кто хочет работать или учиться в Польше.