Польша вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев

Об этом свидетельствуют данные польского Министерства иностранных дел, переданные УНИАН.

В то же время Польша выдала украинцам 87,5 тысяч шенгенских виз, что на треть (почти на 40 тысяч меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Польские консульства в Украине на треть уменьшили выдачу долгосрочных шенгенских виз сроком от 1 до 5 лет: за первые три месяца этого года украинцы получили около 40 тысяч таких виз по сравнению с почти 60 тысячами за первый квартал прошлого года.

При этом больше всего уменьшилось количество выданных украинцам двухлетних шенгенских виз - до 34,5 тысяч из 50,5 тысяч в прошлом году.

Польские шенгенские визы до трех лет получили 3,8 тысяч украинцев (в 1-м квартале прошлого года 5,1 тыс.), четырехлетние - около 800 (1,3 тыс.) и 5-летние - 1,7 (2,7 тыс).

70% выданных Польшей шенгенских виз украинцам для краткосрочных поездок в туристических или бизнес-целях, были многоразового въезда.

МИД Польши также отмечает, что в первом квартале более 10 тысяч украинцев получили бизнес-визы и почти 40 тысяч - для работы.

В целом выдаче национальных и шенгенских виз выросла по итогам первых трех месяцев на 8%, или на 13,3 тысяч, - до 187,1.

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Как сообщал УНИАН, Польша традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны, к которой она присоединилась в конце 2007 года.

В прошлом году Украинцы получили 830 тысяч польских шенгенских и национальных виз, что на 15% больше, чем в 2013 году.

Национальные визы, как правило, выдаются на срок от 6 месяцев до года для тех, кто хочет работать или учиться в Польше.