В "ДНР" заявили, что всех горняков шахты имени Засядько вывели на поверхность

Все 750 горняков шахты им. А. Засядько подняты на поверхность. Об этом сообщает сайт сепаратистов со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций "ДНР".

"Электрики восстановили электроснабжение шахты, все горняки уже на поверхности", — отметили в пресс-службе.

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Отмечается, что медицинская помощь шахтерам не понадобилась.

"Донецкая областная ГТРК" на своей странице в Facebook отмечает, что в 16.20 шахту "запитали по неосновной схеме".

"Источник Донецкой ОГТРК в углепроме региона сообщил, что это позволит частично запустить клети для эвакуации шахтеров из-под земли", - отмечается в сообщении.

НА ШАХТУ ИМЕНИ ЗАСЯДЬКО В ДОНЕЦКЕ ЧАСТИЧНО ВЕРНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОВ 16.20 предприятие запитали по неосновной схеме.Ист... Posted by Донецкая областная ГТРК on 3 червня 2015 р.

Ранее в "ДНР" сообщили об успешной эвакуации 24 горняков из шахты Скочинского. Там эвакуация продолжается.

Как ранее сообщалось, в Донецке в результате боевых действий были обесточены шахта имени Засядько в Киевском районе и шахта имени Скочинского в Кировском районе. Под землей оказались более 900 горняков.