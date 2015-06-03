В "ДНР" заявили, что всех горняков шахты имени Засядько вывели на поверхность
Электрики смогли восстановить электроснабжение шахты.
Все 750 горняков шахты им. А. Засядько подняты на поверхность. Об этом сообщает сайт сепаратистов со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций "ДНР".
"Электрики восстановили электроснабжение шахты, все горняки уже на поверхности", — отметили в пресс-службе.
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Отмечается, что медицинская помощь шахтерам не понадобилась.
"Донецкая областная ГТРК" на своей странице в Facebook отмечает, что в 16.20 шахту "запитали по неосновной схеме".
"Источник Донецкой ОГТРК в углепроме региона сообщил, что это позволит частично запустить клети для эвакуации шахтеров из-под земли", - отмечается в сообщении.
НА ШАХТУ ИМЕНИ ЗАСЯДЬКО В ДОНЕЦКЕ ЧАСТИЧНО ВЕРНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОВ 16.20 предприятие запитали по неосновной схеме.Ист...Posted by Донецкая областная ГТРК on 3 червня 2015 р.
Ранее в "ДНР" сообщили об успешной эвакуации 24 горняков из шахты Скочинского. Там эвакуация продолжается.
Как ранее сообщалось, в Донецке в результате боевых действий были обесточены шахта имени Засядько в Киевском районе и шахта имени Скочинского в Кировском районе. Под землей оказались более 900 горняков.