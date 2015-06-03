В Донецке обесточены две шахты: под землей находятся более 900 горняков - "ДНР"
В результате попадания в шахту имени Засядько под землей застряли 576 горняков.
В Донецке в результате боевых действий обесточены шахта имени Засядько в Киевском районе и шахта имени Скочинского в Кировском районе.
Об этом сайту сепаратистов "ДАН" сообщил представитель группировки "ДНР" Эдуард Басурин.
«Шахта имени Засядько обесточена, под землей 576 горняков», — сказал он.
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«Есть попадания в шахту Скочинского, отключена подстанция», — добавил Басурин. — Под землей находятся 375 шахтеров, сейчас их пытаются выводить на поверхность».
Также, по его словам, было попадание в шахту Абакумова. «Но там под землей горняков не было», — добавил Басурин.
Он подчеркнул, что подача электроэнергии на обе шахты прекращена.
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Также Басурин отметил, что в результате обстрела повреждены две электроподстанции, обеспечивающие электричеством водопроводную систему Донецка. «Обесточены подстанции, обеспечивавшие поступление воды в Кировский, Куйбышевский и Петровский районы», — уточнил Басурин.