В Кабмине анонсировали следующий этап оценки численности населения

Дубилет напомнил о неэффективности "традиционной" переписи.

В Украине в феврале-марте будет проведен следующий этап оценки населения, целью которого является установление точного количества людей, проживающих в отдельных населенных пунктах.

Об этом рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, сообщает ТСН.

"Хотя вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем уйти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

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Он снова сказал о том, что традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать, прежде всего, в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее... Мы уже начали большое строительство и нам для этого нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей", - пояснил министр.

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Как сообщал УНИАН, население Украины, согласно данным электронное переписи, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.