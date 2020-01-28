Полиция хочет взыскать с "подрывника" моста Метро в Киеве стоимость сбитого им коптера

Нацполиция подала гражданский иск в рамках уголовного, уточнил адвокат.

Правоохранители хотят взыскать с Алексея Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал "взорвать" мост Метро в столице, стоимость сбитого им коптера.

Об этом по итогам судебного заседания рассказал его адвокат Маси Найем.

Решение о подаче гражданского иска в рамках уголовного Нацполиция приняла, несмотря на то, что подозреваемый будет помещен в психбольницу. В частности, с Белько хотят взыскать 69 тыс. 871 гривну.

"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 000 гривен", - написал адвокат.

"Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

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Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому стражи порядка огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный сообщил полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.