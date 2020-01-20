Мужчину, который угрожал "взорвать" мост Метро в Киеве, переместят в психбольницу - прокуратура

По заключению врачей, мужчина нуждается в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

По ходатайству прокуратуры Киева Алексей Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал «взорвать» мост Метро в столице, будет помещен в психиатрическое учреждение.

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Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, сегодня Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. Во время задержания мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296) и ложное сообщение о минировании (ч.2 ст.259) Уголовного кодекса.

Задержанный сообщил полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.