Заморский принц в Харькове: в Минюсте рассказали о количестве заключенных браков с иностранцами

По данным территориального управления юстиции, свои отношения также узаконили представители 10 государств.

В Харьковской области граждане Украины заключили 1214 браков с иностранцами.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, пишет Newsroom.

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В течение 2019 года жители нашего региона 408 раз узаконили свои отношения с гражданами из стран СНГ (России, Киргизстана, Беларуси и Казахстана). Еще 806 браков соотечественники заключили с избранниками и избранницами из США, ФРГ, Великобритании, Армении, Польши и Португалии. Кроме того, на территории Харьковской области связала себя семейными узами 451 иностранная пара. В их число вошли граждане Азербайджана, Иордании, Турции, Марокко, Нигерии, Грузии, Ирана, Вьетнама, Ирака и Камеруна.

Напомним, ранее в Харькове водитель троллейбуса №31 посреди рабочего дня сделал предложение возлюбленной, которая работает кондуктором. По словам Дарьи Котвицкой, с будущим супругом она познакомилась около года назад - еще до работы в депо. Спустя месяц пара зарегистрировала свои отношения в одном из городских РАГСов.