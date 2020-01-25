Украинцев нет среди пострадавших в результате наводнения на Мадагаскаре - МИД
19:01, 25 января 2020Общество
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По данным зарубежных СМИ, на Мадагаскаре в результате наводнения погибли не менее 26 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Украинцев нет среди пострадавших в результате наводнения на Мадагаскаре.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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"По информации почетного консула Украины на Мадагаскаре, среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия (наводнения, вызванные сильными ливнями) граждан Украины нет. Сейчас консул Посольства Украины в Южно-Африканской Республике уточняет информацию", - сказал Погорельцев.
По данным иностранных СМИ, на Мадагаскаре в результате наводнения погибли не менее 26 человек.
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