Украинцев нет среди пострадавших в результате наводнения на Мадагаскаре - МИД

По данным зарубежных СМИ, на Мадагаскаре в результате наводнения погибли не менее 26 человек.

Украинцев нет среди пострадавших в результате наводнения на Мадагаскаре. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Читайте такжеПравительство Испании проведет экстренное совещания из-за смертельного шторма: жертв уже 13 "По информации почетного консула Украины на Мадагаскаре, среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия (наводнения, вызванные сильными ливнями) граждан Украины нет. Сейчас консул Посольства Украины в Южно-Африканской Республике уточняет информацию", - сказал Погорельцев. По данным иностранных СМИ, на Мадагаскаре в результате наводнения погибли не менее 26 человек.

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