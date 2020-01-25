Экстрадиция предполагаемого организатора нападения на Гандзюк может длиться годами – СМИ

Сроки экстрадиции могут быть неопределенными, если правоохранители не получат разрешение на упрощенную процедуру.

Экстрадиция задержанного в Болгарии Александра Москаленко, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, может длиться от 30-40 дней и до неопределенного срока.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.

«Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно», – сказал собеседник.

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По его словам, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной причастности к убийству.

Информацию о месте нахождения Левина болгарской полиции сообщила украинская сторона, отметил источник.

Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.