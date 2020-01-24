На Киевщине священник назвал погибшего "киборга" братоубийцей и выгнал его семью из церкви

"Киборг" Денис Попович погиб 22 января 2015 в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит".

Мать военнослужащего Вооруженных сил Украины Дениса Поповича, который погиб в боях за Донецкий аэропорт, обратилась к президенту Владимиру Зеленского после того, как местный священник опорочил память ее сына.

Об этом женщина рассказала во время чествования павших защитников на 5-ю годовщину обороны ДАПа, передает "Армия Inform".

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По ее словам, священник назвал погибшего героя "братоубийцей" и отказался говорить с его семьей.

"В день рождения Дениса вместе с моим мужем и внуками пришла к церкви заказать службу. Но вместо сочувствия и благословения услышала ужасные оскорбления. Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь... Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми", – рассказала мать военнослужащего.

Женщина много лет пела в этой церкви, и главное для нее была вера в Бога, а не разница между патриархатами.

"Раньше я не понимала разницы между патриархатом... Главное – вера в Бога. А церковь – лишь место, куда можно прийти за духовным воодушевлением. Сейчас же, когда наша семья для священника – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника", – пожаловалась Надежда.

"Киборг" Денис Попович был гранатометчиком в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Погиб 22 января 2015 года в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит". У него остались двое маленьких сыновей.