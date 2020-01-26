Календарь событий: День памяти Героев Крут, катастрофы американских «челноков», трагедия мыса Горн, прародители бензинового авто и пробки для бутылки, история спасательной шлюпки и первая премьер-министр в однополом браке

27 января

Последняя неделя января начинается с печальной даты для человечества - с Международного дня памяти жертв Холокоста. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, а приурочен к 60-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим 27 января 1945 года. Около 1,4 млн человек, из которых более миллиона составляли евреи, были умерщвлены в этом концлагере в 1941-1945 годах. Но по данным архивных материалов, общее число жертв составило свыше 4 млн человек. «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-членов разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во многих странах есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 27 января 1860 года вышло полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

В 1880 году Томас Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мир, создатель фонографа, он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло», - запатентовал электрическую лампу накаливания.

В 1926 году в Лондоне изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел демонстрацию первого телевизора.

В 1948 году стартовали продажи в США магнитофонов - Wire Recording за 149 долларов.

В 1967 году во время тренировочного полета загорелся американский космический корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибли. Трагедия произошла в рамках наземных испытаний на стартовом комплексе №34 космического Центра им.Кеннеди. Огонь забрал жизни астронавтов В.Гриссома, Э.Уайта и Р.Чаффи.

В 1967 году в этот день был подписан «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права. Изначально договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, а сегодня более 100 стран являются государствами-участниками Договора. В первой статье документа говорится: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества». Также среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Тем не менее, Договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите Земли.

В 1983 году была завершена проходка самого длинного подводного тоннеля Хонсю - Хоккайдо (Сэйкан) - 53,85 км.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Киберпонедельник, День танца со своей тенью, День воздушно-пузырчатой упаковки и День комьюнити-менеджера.

Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа и Степана.

28 января

Во вторник - Международный день защиты персональных данных, который отмечается с 2007 года по решению Совета Европы. Этот праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. В некоторых странах праздник называется «Днем конфиденциальности». Дата неслучайная: она соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Данная Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные». В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобальных и интеграционных процессов, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Также в этот день 1596 года на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

28 января считается Днем рождения дизеля. Слава принадлежит немецкому ученому и изобретателю Рудольфу Дизелю. Он пытался практически реализовать теоретическую схему теплового двигателя, описанную французским офицером Никола Леонаром Сади Карно (1796-1832) еще в 1824 году. Семнадцать лет упорного труда понадобилось изобретателю для достижения успеха. Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод, прародитель фирмы MAN. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». А 28 января 1897 года Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства. Именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто Дизелем.

В 1935 году Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

В 1986 году произошла катастрофа американского космического корабля «Челленджер». Накануне старта космического челнока температура во Флориде опустилась до необычно низкой отметки - минус 27 градусов. Инженеры компании «Мортон Тайокол», поставщика ракет-носителей на твердом топливе, просили отложить запуск «Челленджера», опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Но НАСА настояло на своем, и старт состоялся. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, стоивший 100 миллионов долларов, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках космического корабля и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов. Особенность экипажа «Челленджер» была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир. 28 января 1986 года в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном. Свидетелями трагедии оказались и ученики третьего класса из города Конкорд, прилетевшие проводить свою учительницу. Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.

28 января 1992 года на сессии Верховной Рады Украины было принято постановление о Государственном флаге. Им стал сине-желтый стяг.

28 января 2003 года в Великобритании началась продажа нового вида топлива, которое частично состояло из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо можно было в супермаркетах сети Sainsbury's. А выпуском нового «корма» для стальных коней занялась компания Greenwich. В основе топлива под названием GlobalDiesel был бензин с крайне низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рапсовым маслом. По словам производителей нового топлива, благодаря его применению, выброс углекислого газа в окружающую среду снижается на 5%. Топливо экономично и дешево в производстве и может использоваться для заправки всех автомобилей, вне зависимости от модификации и размера. Как было отмечено в прессе, «…с появлением GlobalDiesel речь идет не об экологически безопасном бензине, а о значительном снижении токсичности выхлопов. С одной стороны, снижение выбросов на 5% – это не так и много, но с другой, если все автомобилисты начнут использовать GlobalDiesel, который стоит почти столько же, сколько и обычное топливо на АЗС, то будет сделан большой шаг в деле сохранения окружающей среды». Речь идет о биодизеле. Сегодня для его производства используются разные сельскохозяйственные культуры, например, в Европе чаще рапс, в США и Африке – соя, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и прочее. Кстати, есть праздник, посвященный этому экологически чистому топливу – Международный день биодизеля, который отмечается 10 августа.

Неофициальные праздники - День колдунов, Всемирный день безработных и День пробуждения внутреннего ребенка.

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла и Прохора.

29 января

В среду в Украине - День памяти героев Крут. В этот день 1918 года на станции Круты под Киевом состоялся бой между трема сотнями украинских студентов и большевистскими отрядами Муравьева. Он длился около пяти часов. Украинцы отбили несколько атак, во время которых понесли значительные потери. Через некоторое время у студентов закончились патроны, и они начали отступление. Те, кому это не удалось, были захвачены в плен. Коммунисты, разъяренные сопротивлением, издевались над пленными, а затем расстреляли их, некоторых закололи штыками.

Еще в мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Он приурочен к годовщине принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран, устранению самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели.

29 января 1616 года голландские мореплаватели открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн. История следующая: в 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» и «Хорн». На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер. 7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей. Один из кораблей, «Хорн», во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда «Хорна» собрала спасенные пожитки и перебралась на «Эндрахт». Плавание продолжалось. 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января. Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (или мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, он доказал, что Огненная Земля – остров. Пересекая Тихий океан, экспедиция совершила массу открытий: острова и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию – центр голландской Ост-Индии. Однако по прибытию моряков, губернатор Батавии с представления Ост-Индийской компании приказал арестовать их за нарушение прав означенной компании - они прошли без разрешения Магелланов пролив. «Эндрахт» c грузом был конфискован. Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути. Общественное мнение в Голландии было взбудоражено. Суд оправдал путешественников, губернатор Батавии был отозван со своего поста, а отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Так мыс Хорн (Горн) официально появился на картах.

В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.

В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы.

В 1856 году королева ВеликобританииВиктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории». По сей день изготавливается награда из бронзы неизменно на ювелирной фирме «Ханкокс». По форме - это простой крест, в центре располагается корона и лев на ней. Слова «За отвагу» четко определяют степень героизма воина, получившего почетный орден. Право получить «Крест Виктории» есть у любого солдата или офицера, служащего в британской армии с одной только оговоркой: подвиг должен быть совершен под огнем противника. Мало кому при жизни удавалось получить эту награду, поэтому король Эдуард VII в 1902 году разрешил вручать «Крест Виктории» родственникам погибшего героя. А король Георг V в 1920 году сумел убедить правительство в том, что никакое преступление не дает права лишать героя законной награды. За всю историю существования этого ордена им награждены 1356 человек.

29 января 1886 года считается Днем рождения бензинового автомобиля - Карл Бенц получил патент на первое транспортное средство, работающее на бензине. После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много изобретателей работали над его совершенствованием. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколесный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. 29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли, а третий красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь...

В 1896 году американский физик Э.Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

В 1927 году в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

В 1960 году учеными была создана первая искусственная почка.

В 2000 году в казиноЛас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это - крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Неофициальные праздники - День необязательств и День заплетания кос.

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.

30 января

В четверг - Всемирный день помощи больным лепрой. Проказа или лепра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз) - одно из древнейших заболеваний, известных человечеству. Упоминания о нем относятся к 15-10 векам до н.э. Поскольку в те времена лепра была неизлечимым заболеванием, неизбежно приводящим к тяжелейшей инвалидности и мучительной смерти, именно тогда закладывались исторические корни существующих до сих пор предрассудков, лепрофобии и дискриминационного отношения к больным. «Святой Франциск 20-го века» – так еще при жизни называли Рауля Фоллеро. Французский поэт, писатель и журналист посвятил свою жизнь борьбе с проказой и с дискриминацией больных ею. В 1948 году Рауль Фоллеро основал Орден милосердия, а в 1966 году – Федерацию европейских противолепрозных ассоциаций. Именно его старания способствовали тому, что 30 января 1953 года был учрежден Всемирный день помощи больным проказой.

30 января в Украине - День специалиста военно-социального управления ВСУ. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В этот день в 9 году до н. э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Это произошло на реке Тайн в северной Британии. Шлюпку назвали «Original». Ее длина составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. «Отцом» лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И хотя все члены команды – 8 человек – были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. После этого и стали всерьез задумываться о средствах спасения людей на воде. К 1839 году более 30 береговых станций Британских островов были оснащены спасательными плавсредствами. А лодку «Original» закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет «карьеры» ею были спасены сотни человеческих жизней.

В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концертThe Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Неофициальные праздники - День стрелок, показывающих на юг, и Школьный день ненасилия и мира.

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

31 января

В пятницу нет международных официальных праздников, но есть памятные значимые даты. Так, 31 января 1892 года состоялись первые лыжные соревнования на первом мире трамплине, который в модернизированном виде действует до сих пор, - Холменколлен, расположенном неподалеку от столицы Норвегии - Осло. На тот момент высота трамплина составляла 60 метров. Норвежские лыжники состязались тогда в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. И в той, и в другой дисциплине победу одержал Свейн Солег. На глазах 10 тысяч изумленных зрителей он прыгнул на 21,5 метра. Позднее трамплин несколько раз перестраивали - удлиняли, модернизировали, расширяли трибуны у его подножия. На нем проходили лыжные чемпионаты мира 1930, 1966, 1982, 2011 годов, зимняя Олимпиада 1952 года и чемпионаты мира по биатлону 1986 и 2000 годов. Сегодня Холменколлен, в очередной раз усовершенствованный, считается одним из самых современных и величественных трамплинов в мире. Он представляет собой 115-метровое сооружение из стали и бетона. На трамплин можно подняться на специальном лифте, а затем завершить путь, пройдя по 114 ступенькам лестницы. С вершины открывается потрясающий вид на Осло и Осло-фьорд. Туристы, посещающие Холменколлен, обязательно заглядывают в старейший в мире Музей лыж, открытый в 1923 году. Здесь представлена уникальная экспозиция, рассказывающая о 4000-летней истории лыж. А самые отчаянные могут даже испытать себя в роли прыгуна с трамплина: в спортивном комплексе установлен специальный «имитатор прыжков» - кабинка, на экране которой транслируется объемный фильм «Спуск глазами лыжника», сама же кабинка при этом повторяет все движения спортсмена. Лыжный трамплин в Холменколлене работает 365 дней в году. Из Oсло сюда можно добраться за 20–30 минут на метро.

В 1893 году в этот день был зарегистрирован товарный знак «Coca-Cola». Сегодня этот брэнд – легенда. История напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство. Взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку «Джейкобс» в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор получил патент. Стакан целебного напитка тогда стоил пять центов. Продолжая экспериментировать с сиропом, в него добавили газировку. С легкой руки друга Пембертона - Ф.Робистона напиток получил название «Coca-Cola» и логотип, который узнают во всем мире. Но товарный знак был зарегистрирован только 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитка у вдовы Пембертона. Он сварил его вместе со своим «Бальзамом из крови растений». С этих пор «Coca-Cola» начала свое шествие по всему миру.

Неофициальные праздники - День рисования солнца на снегу и День вдохновения сердца искусством.

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.

1 февраля

В субботу стартует Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Она продлится по 7 февраля. Впервые ее провели в 2011 году. История такова: 20 октября 2010 года на 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными конфессиями и религиями для укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми. В подтверждение этого была издана резолюция, которая провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями.

В 1587 году стоялось подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

В 1790 году в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд.

В 1814 году произошло катастрофическое извержение вулкана Майон на острове Лусон, в результате которого поток лавы полностью уничтожил город Сагзава, погибли свыше 1200 человек.

В 1865 году было отменено рабство в США.

В 1884 году было опубликовано первое издание Оксфордского словаряанглийского языка.

В 1893 году Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон - «Черная Мария».

В 1920 году была образована Королевская канадская конная полиция - федеральная полиция, отвечающая за государственную безопасность.

В 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд.

В 1949 году фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

В 1958 году был запущен в космос первый американский спутник.

В 1971 году федеральное исследование в США засвидетельствовало, что каждый третий студент курит марихуану.

1 февраля 1973 года впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Спустя два месяца уже десять из них заняли места в операционном зале. А еще через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Ферс, хрупкая блондинка, мать троих детей и обладательница огромного состояния. В момент назначения ей было 43 года, 21 из которых она проработала в лондонском фондовом мире - Сити. Как философски заметил один из брокеров-ветеранов: «С хаосом, порожденным мужчинами, справиться может только женщина». Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) считается самой интернациональной - на нее приходится около 50% международной торговли акциями, является акционерным обществом, чьи акции на ней же и обращаются. Это - третья по обороту биржа после Нью-Йоркской и Токийской.

В 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

В 1996 году Эритрея перешла на Григорианский календарь.

16 января 2003 года стартовал американский космический корабль «Колумбия». 16-дневное пребывание «Колумбии» на орбите было полностью посвящено проведению научных экспериментов. Полет шаттла называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносился несколько раз (он должен был стартовать еще в августе 2002 года, следующая дата старта была назначена на ноябрь). Накануне обсуждался вопрос наличия в «Колумбии» микротрещин. В системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа. Во время старта были предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с тем, что на борту челнока находился первый израильский астронавт Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители. Они контролировали воздушное пространство в радиусе 40 километров от космодрома. Морские корабли держали под охраной акваторию шириной в 50 километров. Однако с обеспечением безопасности полета с технической точки зрения все было не так благополучно. 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты. Причиной стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, образовавшийся от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте. При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого, что и привело к разрушению корпуса. Все семь членов экипажа погибли: командир корабля Рик Хасбэнд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и Илан Рамон. Калпана Чавла совершала свой второй полет, она была первой женщиной-астронавтом индийского происхождения. В течение почти пяти часов НАСА официально не подтверждало катастрофу и гибель экипажа. Лишь вечером на брифинге на космодроме на мысе Канаверал это сделал администратор НАСА Шон О'Киф. Он назвал 1 февраля трагическим «для семей астронавтов и всей нации». Президент США Джордж Буш лично позвонил семьям астронавтов, чтобы выразить соболезнования. В Вашингтоне над Белым домом и Капитолием были приспущены флаги.

В 2009 году Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

Неофициальные праздники - День заглядывания за спину, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, Международный день коктейля «Писко сауэр» и Международный день диссерта.

Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Фёдора, Януария, Астины и Екатерины.

2 февраля

В воскресенье - Всемирный день водно-болотных угодий, призванный обратить внимание мира на ценность этой сферы. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в иранском Рамсаре и с тех пор носит название Рамсарской конвенции. В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году их стало 119, а в настоящее время - 170 государств. Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список ООН, составляет 2337 с общей площадью 252 млн га.

2 февраля 1421 года при императореЧжу Ди, во время празднования китайского Нового года, торжественно было завершено строительство Запретного города. Это - Гугун, буквально «Бывший дворец» - самый обширный дворцовый комплекс в мире: масштаб - 720 тысяч квадратных метров, 980 зданий. Находится в центре Пекина. Главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин. Отсюда Поднебесной правили 24 императора китайских династий Мин и Цин. В 1987 году «Запретный город» первым из китайских объектов был занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Включен ЮНЕСКО в число крупнейших в мире строений, сохранившихся с древних времен.

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес, впоследствии столицу Аргентины. Красивейший город Южной Америки - Буэнос-Айрес основывался дважды.

Изначально город-крепость получил длинное название: «Сьюдад-де-Нуэстра-Сень-ора-де-Буэнос-Айрес». Это имя истолковывают как «Город Святой Девы Марии, покровительницы моряков» или «Город попутного ветра». Предание гласит, что, выйдя на берег, кто-то из матросов воскликнул: «Какой хороший воздух на этой земле!». «Буэно аире» – «хороший воздух». Отсюда и название города. Он постоянно рос, в основном благодаря доходам от контрабанды, и постепенно превращался в «Париж Южной Америки». Сегодня в аргентинской столице живут около 3 миллионов человек.

В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.

В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора получил патент на пробку для плотного, герметичного закрытия бутылок. В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и зачастую разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, Пейнтер изобрел пробку в форме короны. Она совершенно герметично закрывала бутылку. Была проста и экономична в изготовлении. В патенте № 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка. Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как бутылочное горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки. Кронен-пробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21.

В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.

В 1935 году Леонард Килер - сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете - протестировал первый полиграф.

В 2009 году в Зимбабве произошла деноминация по курсу 1 000 000 000 000 к 1 монете национальной валюты.

Неофициальные праздники - Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день осведомленности о ревматоидном артрите и День ежа.

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артёма, Павла, Захара и Семена.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная