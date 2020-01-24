В Харькове отменили выступление известного российского актера, поддержавшего аннексию Крыма
17:01, 24 января 2020Общество
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Отменили выступление россиянина после обращения в СБУ местных активистов.
В Харьков россиянин ехал со спектаклем «Папаши» / Скриншот
В Харьковском театре имени Шевченко отменили выступление российского актера Виктора Логвинова, больше всего известного по роли типичного россиянина Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».
Об этом сообщает 057 ua.
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Виктор Логвинов ездил гастролировать в Крым после его аннексии Россией и находится в базе «Миротворец». В Харьков россиянин ехал со спектаклем «Папаши».
Впрочем, после обращения харьковских активистов в СБУ концерт отменили.
Ранее министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
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