В Харькове отменили выступление известного российского актера, поддержавшего аннексию Крыма

Отменили выступление россиянина после обращения в СБУ местных активистов.

В Харьковском театре имени Шевченко отменили выступление российского актера Виктора Логвинова, больше всего известного по роли типичного россиянина Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

Об этом сообщает 057 ua.

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Виктор Логвинов ездил гастролировать в Крым после его аннексии Россией и находится в базе «Миротворец». В Харьков россиянин ехал со спектаклем «Папаши».

Впрочем, после обращения харьковских активистов в СБУ концерт отменили.

Ранее министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.