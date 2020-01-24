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В Харькове отменили выступление известного российского актера, поддержавшего аннексию Крыма

17:01, 24 января 2020
Общество
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В Харьков россиянин ехал со спектаклем «Папаши» / Скриншот

В Харьковском театре имени Шевченко отменили выступление российского актера Виктора Логвинова, больше всего известного по роли типичного россиянина Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

Об этом сообщает 057 ua.

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Виктор Логвинов ездил гастролировать в Крым после его аннексии Россией и находится в базе «Миротворец». В Харьков россиянин ехал со спектаклем «Папаши».

Впрочем, после обращения харьковских активистов в СБУ концерт отменили.

Ранее министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

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