Фотографировались с боевиками и не только: еще 4 российским актерам запретили въезд (фото)

Все актеры снялись в пропагандистском фильме о "ДНР".

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

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Об этом говорится на сайте Минкульта.

В перечень, в частности, внесли Марию Перн, Анатолия Фалинского, Наталью Колоскову и Юрия Миронцева. Все актеры снялись в фильме «ДНР» «Ополченочка» 2018 года.

Кроме того, в фильме о «реалиях» боевиков также снялась известная крымская «прокурорша» Наталья Поклонская, а также отряды «народной милиции», российского МВД и МЧС.

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник и продюсер Александр Бабенко объяснили появление музыканта на видео с кремлевскими пропагандистами с лозунгом «Всем мир».