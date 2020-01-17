Убийство Шеремета: свидетели говорят, что на момент преступления Дугарь была в донецком госпитале

В судебном заседании объявлен перерыв до 24 января.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Печерского районного суда Киева были допрошены два свидетеля защиты - ветераны АТО.

Они сообщили, что в течение 16-18 июля 2016 года Дугарь находилась в мобильном военном госпитале в городе Покровск Донецкой области, где исполняла свои обязанности медицинской сестры.

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Свидетель Денис Громов заявил, что трижды видел Дугарь в госпитале, когда был там на лечении. В частности, 16 июля она дважды делала ему уколы и ставила капельницы и один раз измеряла давление. Он уточнил, что лично не был знаком с Дугарь до сих пор, а только запомнил ее лицо.

По словам Громова, когда в прошлом году он увидел, что ее обвинили в причастности к убийству Шеремета, написал по этому поводу комментарий в соцсетях, и таким образом на него вышли защитники медсестры. Также он предоставил суду справку, подтверждающую, что действительно с 16 по 18 июля 2016 года он был на лечении в мобильном госпитале в Покровске.

Второй свидетель - ветеран АТО Петр Лебанович - также подтвердил алиби Дугарь. Он сообщил суду, что также был в мобильном госпитале в Покровске в период с 17 по 19 июля 2016 года и видел Дугарь 17 и 18 июля. Дугарь ставила ему капельницы. Лебанович сообщил, что ранее не был знаком с Дугарь.

Кроме того, сегодня на заседании согласились взять на поруки Дугарь около 10 человек, в том числе народные депутаты девятого созыва Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, бывший народный депутат Оксана Корчинская. Следует заметить, что на поруки Дугарь также хочет взять и волонтер Маруся Зверобой.

Обращаясь к прокурору, Зверобой заявила, что не видит никаких угроз для себя в разговоре, обнародованном следствием, и попросила не упоминать ее имя в подозрении. «Если я напишу, что мне угрожали, то это означает, что это угрозы, но я не считаю, что мне угрожали, а вы не можете это доказать», - отметила Зверобой.

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После этого прокурор заявил, что он не ознакомился с решением Киевского апелляционного суда, которым Дугарь было разрешено проживать в Киеве под круглосуточным домашним арестом, и поэтому в заседании суда был объявлен перерыв до 11.30 24 января.

Однако, по словам адвокатов, сегодня предстоит еще одно заседание Печерского райсуда Киева, на котором должно рассматриваться ходатайство еще одного адвоката Дугарь также об изменении ей меры пресечения. Поэтому пока участники процесса и граждане, пришедшие поддержать Дугарь, не расходятся.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.