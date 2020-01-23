С апреля аттестацию будут проходить прокуроры областных и местных прокуратур - Чумак
20:27, 23 января 2020Общество
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По словам заместителя генпрокурора, переаттестацию не прошли 55% прокуроров Генеральной прокуратуры.
В аттестации должны принять участие более 9 тыс. прокуроров областных и местных прокуратур / УНИАН
С апреля процедура аттестации будет применена к прокурорам областных и местных прокуратур.
Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.
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"Переаттестацию сегодня прошли исключительно прокуроры офиса Генерального прокурора. Генеральной прокуратуры, по-старому. Их было всего 1339, из которых не прошли 729, то есть 55%", - написал он.
Заместитель генпрокурора сообщил, что в аттестации должны принять участие более 9 тыс. прокуроров областных и местных прокуратур.
По его словам, общую статистику об аттестации прокуроров следует ожидать не ранее конца года.
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