С апреля аттестацию будут проходить прокуроры областных и местных прокуратур - Чумак

По словам заместителя генпрокурора, переаттестацию не прошли 55% прокуроров Генеральной прокуратуры.

С апреля процедура аттестации будет применена к прокурорам областных и местных прокуратур.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

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"Переаттестацию сегодня прошли исключительно прокуроры офиса Генерального прокурора. Генеральной прокуратуры, по-старому. Их было всего 1339, из которых не прошли 729, то есть 55%", - написал он.

Заместитель генпрокурора сообщил, что в аттестации должны принять участие более 9 тыс. прокуроров областных и местных прокуратур.

По его словам, общую статистику об аттестации прокуроров следует ожидать не ранее конца года.