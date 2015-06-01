Безопасность и благополучие детей должны стать стратегическими задачами государства - Порошенко

Безопасность и благополучие детей должны стать стратегическими задачами государства.

Об этом говорится в приветствии президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня защиты детей.

«Семья и ребенок - это исконные ценности, которые исповедует украинский народ, строя свою государственность и развивая собственную культуру. Сейчас мы осознаем особую ответственность за жизнь, здоровье и благополучие наших детей. Ради их счастливого будущего верой и правдой защищаем сегодня целостность и независимость нашей страны», - заявил Порошенко.

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Он отметил, что искренне стремится к миру и уверен, что, «объединив усилия, мы сможем защитить каждого украинского ребенка, обеспечить соблюдение его прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Забота о детях, осознание приоритетности их интересов над интересами взрослых должны стать философией нашей жизни, а безопасность и благополучие ребенка - стратегическими задачами государства».

Президент пожелал детям «расти здоровыми, искренними, открытыми и уверенными в собственных силах. Творите, получайте новые знания, развивайте свои способности, добивайтесь успехов и будьте достойными гражданами Украины».