Кабмин назначил Микрюкова гендиректором Концерна РРТ

В январе прошлого года правительство назначило Микрюкова временно исполняющим обязанности генерального директора Концерна.

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Сергея Микрюкова.

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Соответствующее распоряжение от 15 января 2020 года № 14-р опубликовано на правительственном портале.

"Назначить Микрюкова Сергея Анатольевича генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе прошлого года правительство назначило Микрюкова временно исполняющим обязанности генерального директора Концерна.

Справка УНИАН. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. КРРТ относится к сфере управления администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации. Заказчиками услуг Концерна РРТ являются общенациональные телевизионные вещатели и радиокомпании, областные, региональные телерадиокомпании, коммерческие телерадиокомпании, операторы телекоммуникаций и предприятия связи.

КРРТ занимается развертыванием и поддержкой эксплуатации цифровых телевизионных сетей самостоятельно и в сотрудничестве с компаниями-провайдерами.