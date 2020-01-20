Кодирование спутниковых телеканалов в Украине: что нужно знать зрителям (видео)

Под кодирование попадут 24 украинские телеканалы.

С 28 января украинцы будут платить за возможность смотреть телевидение через спутниковую "тарелку".

Владельцы телеканалов считают, что их продукция не должна быть бесплатной. И за просмотр контента зрители должны платить, как это происходит в Европе и Америке.

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Закодированными станут 24 телеканалы, среди них – 1+1, Интер, СТБ, ICTV, Новый канал, ТРК Украина. В то же время около 40 украинских каналов останутся в открытом доступе. Это общественный вещатель UA Первый, государственные каналы Рада и Культура, региональные каналы, а также информационные: Прямой, 5 канал, Эспрессо ТВ, NewsOne, 112 канал, ZIK. Кроме того, в свободном доступе остаются иностранные каналы, в том числе российские.

На сегодня спутниковые антенны стоят в 4,4 млн квартир украинцев. Те, кто хочет смотреть закодированные каналы, должны купить другой тюнер, который стоит около 1000 грн. Или же можно платить ежемесячную аренду провайдеру – от 69 до 250 грн в зависимости от пакета.