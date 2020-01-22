Угрожала казнь: в Украину вернулся участник известного шоу после отмены смертного приговора в Малайзии

По просьбе незнакомых лиц он согласился доставить в Лаос чемодан с вещами.

Украинец Роман Золотарёв, которому в Малайзии отменили смертный приговор, вернулся на Родину.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

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Она отметила, что экс-участник шоу «Х-фактор» и «Битва хоров» Роман Золотарёв до заключения занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем. «Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Однако во время пересадки в международном аэропорту города Куала-Лумпур таможенные органы Малайзии его задержали», - отметила она.

29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил Золотарева к смертной казни (через повешение).

По словам омбудсмена, после вынесения приговора к ней обратился отец Золотарёва и началась борьба за судьбу сына, в частности, были обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии.

«Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотарёву был отменен. Он уже вернулся на Родину и встретился со своим отцом», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Таиланде и Малайзии находились под следствием или уже были осуждены за перевозку наркотиков 200 украинцев.