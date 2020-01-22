На Прикарпатье школьники образовали "живую цепь" единства на мосту (видео)

Ученики сельских школ шли, держа в руках украинские флаги и шарики в цветах государственного флага.

На Прикарпатье ученики пяти сельских школ по случаю Дня Соборности Украины образовали "живую цепь" единства на мосту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ради этого дети преодолели несколько километров. Они шли, держа в руках украинские флаги и шарики в цветах государственного флага.

Устроить цепь единства дети решили на мосту между своими деревнями через реку. По мнению ребят, таким образом они символически показывают, что один берег реки – Восточная Украина, а другой – Западная Украина. И взявшись за руки они Украину объединяют.

Напомним, в Украине сегодня, 22 января, отмечается День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики. Несмотря на непродолжительный союз, событие оставило весомый след в истории украинского государства.

Символическую "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны, в День Соборности Украины сегодня утром образовали на мосту Патона в Киеве.