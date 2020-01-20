Дело Гандзюк: в СБУ рассказали подробности обысков и задержания Павловского (фото)

Правоохранители установили, что фигуранты дела причастны к совершению других тяжких преступлений.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали подробности проведения обысков у фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк и задержания одного из подозреваемых – бывшего помощника народного депутата.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: правоохранители устроили ряд обысков в делеКак сообщает пресс-центр СБУ, подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что речь идет о задержании Игоря Павловского.

«Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении», – говорится в сообщении.

Как отметил председатель СБУ Иван Баканов, расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк лично для него – это «очень важный маркер изменения в работе системы».

«Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время», – заявил он.

Также отмечается, что СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.

«На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении», – сообщили в СБУ.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.