В Офисе генпрокурора рассказали о 14 уголовных производствах, открытых по свидетельствам освобожденных украинских пленных

В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» и их пособников.

В Офисе генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» и их пособников.

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Осуществление досудебного расследования по указанным уголовным производствам поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Также в Офисе генпрокурора заметили, что обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

На сегодняшний день уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории «Донбасса».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.