Власти Кировограда обещают отдать стихийные свалки под застройку

В Кировограде территории стихийных мусорных свалок будут отдаваться под застройку. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома, ссылаясь на заявление, сделанное начальником специальной инспекции городского совета Виктором ИВАНОВЫМ.

По его словам, на сегодняшний день в городе обнаружено более 100 незаконных свалок бытового мусора. По мнению В.ИВАНОВА, такая политика городской власти будет способствовать расширению строительства в областном центре, кроме того, появление хозяина земельного участка станет залогом содержания ее в должном санитарном состоянии.

В.ИВАНОВ пообещал, что городская власть поможет таким застройщикам с оформлением необходимых документов.

С 31 марта по 30 апреля в Кировограде объявлен месячник по улучшению благоустройства и санитарного состояния города, за это время состоятся и два общегородских субботника. В.ИВАНОВ отметил, что специнспекция в эти дни будет работать в усиленном режиме.

«Желающих выбросить мусор в недозволенном месте будет ожидать неприятный сюрприз в виде скрытой камеры и возвращения выброшенных отходов на двор хозяина», - подчеркнул В.ИВАНОВ.