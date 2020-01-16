В Украине вернули призыв в армию с 18 лет

Призывать в 2020 году будут в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.

Соответствующий указ появился 16 января на сайте главы государства.

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в сообщении.

Призывать в 2020 году будут в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.

Призывной возраст был установлен на уровне 20-27 лет.

Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), - 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.