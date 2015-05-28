СМИ: СБУ нагрянула на вечеринку помощника Кивалова - нашли торт с флагом "ДНР" и оружие (фото)

Дмитрий П., который также трудится журналистом на одесском телеканале, является помощником одного из народных депутатов, сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На вечеринку гражданин пригласил своих коллег из епархии, студентов религиозных учебных заведений Одессы и Киева и священнослужителей.

Гости подарили виновнику торжества большой торт с изображением герба и флага террористической организации «ДНР», а также флага России. В ответ мужчина накрыл стол с дорогими импортными напитками и пригласил на праздник десяток девушек, предоставляющих интимные услуги, которые являлись переселенками с оккупированного Донбасса.

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Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у одного из гостей пистолет и патроны калибра 5,45.

По данным источников УНИАН, работника епархии зовут Дмитрий Пивень. Он является официальным помощником депутата Сергея Кивалова и правой рукой митрополита Агафангела.