СМИ: СБУ нагрянула на вечеринку помощника Кивалова - нашли торт с флагом "ДНР" и оружие (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в одном из мест отдыха Одессы, где отмечал свое 25-летие работник епархии одной из православных церквей.
Дмитрий П., который также трудится журналистом на одесском телеканале, является помощником одного из народных депутатов, сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На вечеринку гражданин пригласил своих коллег из епархии, студентов религиозных учебных заведений Одессы и Киева и священнослужителей.
Гости подарили виновнику торжества большой торт с изображением герба и флага террористической организации «ДНР», а также флага России. В ответ мужчина накрыл стол с дорогими импортными напитками и пригласил на праздник десяток девушек, предоставляющих интимные услуги, которые являлись переселенками с оккупированного Донбасса.
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Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у одного из гостей пистолет и патроны калибра 5,45.
По данным источников УНИАН, работника епархии зовут Дмитрий Пивень. Он является официальным помощником депутата Сергея Кивалова и правой рукой митрополита Агафангела.