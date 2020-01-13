Офис генпрокурора поручил Нацполиции расследовать убийство 3-летнего сына депутата Соболева

Также заменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять ОГП.

Офис генерального прокурора поручил Национальной полиции расследование убийства трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что заменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генерального прокурора.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права внесения залога.