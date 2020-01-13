Умер известный украинский волонтер (фото)

Известный волонтер был родом из Кривого Рога.

Ночью 12 января умер руководитель группы "Помощь армии своими руками", известный волонтер из Кривого Рога Андрей Садыло.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Умерший - выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища, офицер, воин по духу.

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"С начала войны он стал одним из создателей команды волонтеров, которые начали системный подвижнический труд по ремонту и дополнительной защите украинской бронетехники. 17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон - танкисты знают этого человека", - говорится в сообщении Бутусова.

"Противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты", - добавил журналист.

Как сообщалось, ранее активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения, произошедшего вечером 29 ноября.