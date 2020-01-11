"Репортеры без границ" заявили о несоответствии доказательств в деле Шеремета

"Репортеры без границ" обеспокоены таким ходом расследования.

Международная негосударственная организация защиты прав человека в сфере свободы слова "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена несоответствиями в доказательствах причастности задержанных к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте RSF, пишет РБК-Украина.

"Репортеры..."настоятельно призывают украинские власти продолжить расследование и чтобы оно было "более прозрачным".

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Как указано в заявлении на сайте организации, полиция арестовала пятерых подозреваемых, ветеранов войны в восточной части Донбасса, однако заключения о причастности этих людей к убийству журналиста в RSF считают противоречивыми.

"Утверждение о разрешении дела основано на четырех противоречивых экспертных заключениях, и прокуратура отказывается предоставить все имеющиеся у нее доказательства. Главный подозреваемый подал жалобу на президента и министра внутренних дел, были попытки оказать давление и шантажировать некоторых свидетелей, и теперь серия разоблачений за последние несколько дней еще больше вызывает сомнения в расследовании".

Как доказательство о противоречиях "Репортеры..." приводят данные издания thebabel.net, которое по анализу видеозаписей заявило, что рост человека, заложившего бомбу под машину Шеремета, составлял около 170 см, а женщина с ним - около 165 см. Однако адвоката главного подозреваемого Андрея Антоненко заявил, что рост Антоненко составляет 180 сантиметров.

Также "Репортеры без границ" приводят слова редактора издания Slidstvo.info Анны Бабинец, которая заявила, что "доказательства, предъявленные для обвинения, недостаточно убедительны".

Также RSF не упускает то, что бывшие коллеги Шеремета в издании "Украинская правда" заявили о своем шоке после презентации генерального прокурора и министра внутренних дел, которые заявили, что для волонтеров и участников боевых действий на Донбассе мотивом убийства Шеремета была "дестабилизация страны". Журналисты сказали, что в этом нет никакого смысла. До сих пор полиция исходила из предположения, что убийство Шеремета стало расправой за его журналистскую деятельность.

"Необходимо знать правду об убийстве Павла Шеремета... Мы призываем к большей прозрачности со стороны украинских властей в этом расследовании, которое дает возможность реально начать борьбу с безнаказанностью, и в котором должны быть выявлены и привлечены к ответственности не только виновные, но и заказчики", - заявили "Репортеры...".

Они добавили, что у главы МВД Украины был сильный политический мотив для завершения расследования, поскольку такое задание поручил президент Владимир Зеленский.

Также в RSF напомнили, что американский дипломат в Украине Уильям Тейлор отмечал: "Даже Аваков, похоже, сомневается в достоверности его выводов".

Напомним, 10 января 2020 Апелляционный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Перед этим Антоненко отказался участвовать в следственном эксперименте. В итоге в эксперименте приняла участие еще один фигурант - Юлия Кузьменко. Позже друзья Антоненко сообщили, что он отказался из-за того, что ему предоставили бесплатного государственного адвоката.

Также ранее суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Шеремета.