Минкульт запустит бесплатное изучение украинского онлайн

Учебные курсы также будут рассчитаны на государственных служащих.

Министерство культуры, молодежи и спорта до 1 сентября обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Об этом в Telegram сообщил министр Владимир Бородянский.

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«Учебные курсы будут сфокусированы на определенных категориях: тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучение "с нуля"; государственные служащие которые хотят усовершенствовать знания, и тому подобное», – уточнил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о планах запустить в этом году телеканал для зрителей временно оккупированных территорий.

По словам заместителя министра, цель создания такого телеканала - сделать так, чтобы проинформировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что на самом деле происходит в Украине.