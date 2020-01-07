Минветеранов назвало первоочередные нужды освобожденных из плена украинцев

Люди нуждаются в медицинской и юридической помощи.

Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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«Люди нуждаются юридических консультаций и помощи, в первую очередь им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и остальные. Это нужно в частности и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла проработать их обращения относительно выплаты им ста тысяч гривень материальной помощи», - рассказал начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Кроме юридической, люди нуждаются в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

«В первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им безвозмездно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов относительно содействия. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в том числе из-за пережитых в плену пыток и издевательств», – рассказала Советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Также с людьми каждый день работают психологи, оказывая им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны «Лесная Поляна» Ксения Возницина.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе остаются около 300 человек.