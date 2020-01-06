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Ночью в Хмельницкой области грузовик с детьми застрял в снежном заносе

15:02, 06 января 2020
Общество
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Таким образом, спасли четырех человек / 1news.zp.ua

Читайте такжеСильный ветер, скользкие дороги и метель: как в Украине встречают первый снег (видео)Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 6 января в 02:15 к спасателям поступило сообщение от полиции о том, что нужна помощь в буксировке грузового автомобиля возле села Кушнировка Волочисского района.

Автомобиль ГАЗель застрял в снежном сугробе. В автомобиле находились двое детей в возрасте 10 и 8 лет.

Спасатели, прибывшие по вызову, с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали грузовик на расчищенный участок дороги. Таким образом, были спасены четыре человека. После чего водитель мог продолжить движение самостоятельно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Черновицкой области 12 автомобилей почти на 8 часов застряли в снежных заносах.

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