"Даже гитлеровцы не додумались": блогер рассказал об облавах на украинцев в Донецке в новогоднюю ночь

По данным блогера, вооруженные "днровцы" устраивали облавы на граждан с паспортом Украины.

Российские террористы так называемой "ДНР" отлавливали граждан Украины на улицах Донецка в новогоднюю ночь.

Об этом в блоге OBOZREVATEL сообщил блогер «Фашик Донецкий», отмечая, что вылов боевики осуществляли прямо в центре города – недалеко от установленной для празднования новогодней елки.

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По его словам, это произошло благодаря отмене подконтрольными Кремлю главами "республики" комендантского часа в новогоднюю ночь.

"В оккупированном РФ Донецке типа отменили комендантский час. Почему типа? Все просто: ты конечно можешь ходить вечером по улицам, но обязательно с документами и только с паспортом РФ или "дынырийским" аусвайсом. Также ты не имеешь права кататься по Донецку на авто с автономерами Украины, только с "дынырийскими". Даже гитлеровцы на оккупированных до такого не додумались, а РФ смогла", - объясняет блогер.

Также он сообщил, что вооруженные "днровцы" устраивали облавы на граждан с паспортом Украины.

«Центральная площадь города, елка, праздник, холопы. Также в спектакле принимают участие макаки, они же русскоязычные нацисты, в задачи которых входит ловить людей в лучших традициях гитлеровцев. На площади лысому сифилитику фактически никого не трогают патрули. Кому не повезло, абизьяна с IQ табуретки проверяет документы и если у него Украинские документы при себе, то с центральной площади Донецка, в новогоднюю ночь, ты едешь с макаками в бобике типа в РОВД до полицаев», – рассказал блогер.

При этом он подчеркивает, что боевики отлавливали граждан Украины не в самом эпицентре празднования, а подальше – "метров за 200 от елки".

Кроме того, блогер заостряет внимание на том, что "днровцев" не останавливали даже присутствующие дети – "Ты с детьми пришел на елку посмотреть, но с украинскими документами? В бобик давай грузи и уезжай".

Кроме того, блогер рассказал о вылове граждан, поддерживающих Украину, в кафе, барах и других общественных местах.