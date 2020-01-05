С главой Судакского меджлиса Аметовым пропала связь после прибытия в отделение полиции

Аметов прибыл в полицию для ознакомления с результатами экспертиз изъятых у него вещей, на данный момент его телефон отключен.

В оккупированном Крыму председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова более часа удерживают в местном отделении полиции.

Как сообщают крымскотатарские активисты в Facebook, Аметова вызвали в Судакское отделение полиции для ознакомления с результатами экспертизы экспонатов, изъятых из его частного музея в ходе обыска в сентябре 2019 года.

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"Именно по этому основанию, озвученному по телефону, ему предложили подъехать в полицию. В настоящий момент телефон Ильвера Аметова отключен, а его невестке отказали в просьбе увидеть его, с которой она обратилась, подъехав к отделению", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2019 года в оккупированном Судаке в доме и кафе, принадлежащем Аметову, силовики провели обыски, во время которых были изъяты экспонаты старинного оружия из личной коллекции Аметова. Также они изъяли удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

Против крымского татарина возбуждены уголовные дела по ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ.

По факту незаконных обысков Нацполиция Украины открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.

7 ноября подконтрольный Кремлю "Судакский мировой суд" назначил Аметову штраф в 300 рублей по ст. 15.5 КоАП РФ (несвоевременная подача налоговой декларации).

В 2015 и 2017 годах оккупанты уже приходили с обысками к Аметову.