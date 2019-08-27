"Дело Хизб ут-Тахрир": суд РФ на полгода оставил под стражей восьмерых фигурантов

Всех обвиняемых в ближайшее время планируют этапировать в СИЗО Ростова-на-Дону.

В понедельник, 26 августа, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

«Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО № 1, где находились обвиняемые. При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе

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«Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным арест в СИЗО на шесть месяцев (до 13 февраля 2020 года) «, - сообщил адвокат.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова.

ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ, но не запрещена в Украине.

21 мая 2018 года в Крыму также были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них присоединили к "делу Хизб ут-Тахрир".

5 апреля 2019 года "суд" продлил сроки содержания фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» до 9 июня.

7 июня подконтрольный Кремлю так называемый "верховный суд" в Крыму до 9 августа продлил сроки ареста Белялова и Салиева.